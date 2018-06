Polizia: a Venezia Conferenza regionale su cooperazione internazionale

Venezia, 28 giu. (AdnKronos) – Questa mattina, presso la Sala Conferenze Auditorium Città Metropolitana di Venezia, il vice capo della Polizia Nicolò Marcello D’Angelo ha presieduto la Conferenza Regionale sulla Cooperazione Internazionale di Polizia. L’incontro incentrato sugli strumenti di contrasto al crimine transnazionale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha visto la partecipazione del Direttore del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, Generale di Brigata CC Giuseppe Spina, e dei suoi collaboratori delle varie divisioni dello SCIP (Interpol, Europol, S.I.Re.N.E. – Supplementary Information at the National Entry) i quali hanno illustrato i meccanismi di raccordo con le law enforcement estere.

La strategia internazionale posta in essere dal Dipartimento di P.S. è stata invece analizzata dal Dirigente Superiore della Polizia di Stato Vincenzo Delicato, direttore del Servizio Relazioni Internazionali dell’ Uff. Coordinamento e Pianificazione FF. PP.