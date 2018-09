Ponte Morandi: Fraccaro, Giorgetti? Governo compatto, tentano di dividerci (2)

(AdnKronos) – Il provvedimento per Genova “interviene su tutte le criticità che la città deve affrontare – scrive ancora Fraccaro – dalla ricostruzione alle assunzioni negli enti locali, dai poteri del commissario ai fondi per le imprese in difficoltà. Si tratta di un testo che contiene anche misure per la sicurezza delle infrastrutture nazionali e interviene sul nodo delle concessioni autostradali”.

“Per Autostrade andremo avanti con la procedura di decadenza. Il nostro obbiettivo è dare risposte tempestive ed efficaci per rimarginare una ferita profonda e offrire a Genova l’occasione di rilancio. I giornali invece che a fare informazione, pensano solo a difendere gli interessi dei Benetton e per questo inventano la storiella di un governo spaccato. Noi siamo uniti, al fianco di Genova e dei genovesi”, conclude il ministro.

Mi piace: Mi piace Caricamento...