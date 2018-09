Ponte Morandi: Fraccaro, Giorgetti? Governo compatto, tentano di dividerci

Roma, 23 set. (AdnKronos) – “Lo abbiamo detto fin dal primo giorno e così sarà: Autostrade non ricostruirà il Ponte di Genova. A farlo saranno altri perché il commissario avrà tutti i poteri necessari per affidare la ricostruzione, nel pieno rispetto delle leggi, a soggetti più affidabili. Non certo a quelli che lo hanno fatto crollare: sarebbe assurdo”. Torna a puntualizzarlo il ministro dei Rapporti col Parlamento Riccardo Fraccaro, su Facebook, puntando il dito contro un retroscena che attribuirebbe al sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, amarezza e livore nei confronti degli alleati di governo.

“Il diritto lo conosciamo benissimo, a differenza di qualche giornalista de La Stampa che oggi mette in bocca al sottosegretario Giorgetti frasi che, siamo certi, non rappresentano il pensiero suo né quello della Lega perché il governo ha lavorato in maniera compatta e responsabile – assicura Fraccaro – per dare risposte urgenti alla popolazione colpita dal crollo del ponte Morandi. Stanno provando a dividerci ma non ci riusciranno”.

