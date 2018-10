Ponte Morandi: Fs, confermata riapertura giovedì linee Bastioni e Sommergibile (2)

(AdnKronos) – Ripartono anche i collegamenti merci da e per il porto di Genova che saranno programmati e modulati in base alle esigenze commerciali e di disponibilità delle linee. Per adattare tutta l’offerta commerciale, programmata e attiva prima del 14 agosto, all’infrastruttura attualmente disponibile, che potrà contare su due binari in meno fino a quando non sarà ripristinata la linea “Sussiddiaria”, gli orari dei collegamenti ferroviari da e per il nodo di Genova saranno modificati, con variazioni dei tempi di viaggio e di fermata in alcune stazioni.

Il dettaglio dell’offerta sarà consultabile sui tutti i canali di vendita di Trenitalia a partire dal 4 ottobre e sulle locandine informative pubblicate sul sito trenitalia.com. Le informazioni saranno anche inviate a tutti i Comitati pendolari e alle Associazioni consumatori. Confermati, inoltre, i quattro collegamenti straordinari già attivi nei giorni feriali fra Savona e Genova e i 14 fra Savona e Sestri Levante nelle giornate di sabato e nei festivi. Trenitalia (Gruppo Fs Italiane), al fine di facilitare la mobilità dei cittadini, continuerà a garantire che i treni abbiano il maggior numero di carrozze in composizione per offrire un numero di posti adeguato alle necessità.

Per i primi sei giorni dopo la riattivazione, fino a martedì 9 ottobre, i treni percorreranno il tratto interessato dai lavori con un rallentamento di velocità a 30 km/orari che determinerà lievi allungamenti dei tempi di viaggio non previsti negli orari pubblicati. Il Gruppo FS Italiane, attraverso la controllata Rete Ferroviaria Italiana, ha così completato i principali interventi di ripristino avviati il 15 settembre che hanno visto impegnati circa sessanta maestranze suddivise in turni operativi 24 ore su 24.

Mi piace: Mi piace Caricamento...