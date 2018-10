Ponte Morandi: Fs, confermata riapertura giovedì linee Bastioni e Sommergibile

Roma, 2 ott. (AdnKronos) – FS Italiane riapre da giovedì 4 ottobre nel nodo di Genova le linee ferroviarie “Bastioni” e “Sommergibile”. Dalle prime ore del mattino riprenderà la circolazione ferroviaria su due delle tre linee sospese al traffico dal 14 agosto, a seguito del crollo del viadotto autostradale Morandi. Lo comunica il gruppo in una nota.

In particolare, si tratta della linea “Sommergibile” che permette il collegamento con il porto di Genova e della linea “Bastioni” che garantisce la riapertura dei collegamenti per i treni viaggiatori verso Acqui/Ovada e Busalla/Arquata Scrivia via Sampierdarena/Rivarolo. Rimarrà, invece, sospesa al traffico la linea “Sussidiaria”, il cui ripristino potrà avvenire solo al termine dell’iter di messa in sicurezza/demolizione della parte spezzata del viadotto autostradale Morandi che sovrasta la linea stessa.

Saranno quindi 82 i treni regionali per i collegamenti diretti via ferrovia, senza più dover cambiare mezzo di trasporto, sulle linee Genova – Acqui Terme (26 collegamenti), Genova – Rivarolo – Busalla (24 di cui 6 con capolinea a Genova Piazza Principe invece che Brignole) e Genova – Arquata – Novi Ligure (32 treni).

