Ponte Morandi: M5S, Toti si metta anima in pace, Aspi non ricostruirà

Roma, 11 dic. (AdnKronos) – “Se nel mio palazzo si rompe definitivamente l’ascensore, non chiamo ad aggiustarlo o sostituirlo la stessa azienda che doveva provvedere alla sua manutenzione. Il ministro Toninelli fa bene a ribadire in ogni sede che Autostrade per l’Italia non può in alcun modo ricostruire il ponte Morandi di Genova”. Così Stefano Patuanelli, capogruppo M5s al Senato.

“Il presidente della Liguria Toti su questo deve mettersi il cuore in pace: Autostrade per l’Italia ha guadagnato tanto grazie alla politica, adesso non può avere l’ulteriore vantaggio della ricostruzione del ponte. E’ una questione di buon senso e di rispetto anche per le famiglie delle 43 persone che a causa dell’incuria non ci sono più”.