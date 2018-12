Alitalia: Uilt, da Di Maio aspettiamo dettagli e no risposte generiche

Roma, 11 dic. (AdnKronos) – Dettagli sul nuovo piano industriale e sulla fase di interlocuzione sui potenziali partner e impegni sulle regole di sistema del trasporto aereo. Sono queste le principali richieste che, domani, alle ore 15 al Mise, la Uiltrasporti avanzerà al ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio. A indicarle, alla vigilia dell’incontro, è il segretario generale, Claudio Tarlazzi. “Chiediamo – dice -delucidazioni sulle interlocuzioni con i potenziali investitori, se ve ne sono. Chiediamo dettagli sul nuovo piano industriale, che dovrà rilanciare la compagnia e non dovrà prevedere esuberi. Vogliamo e dobbiamo capire meglio perchè è dal 12 ottobre scorso che non abbiamo avuto più contatti con il Governo, che ci aveva annunciato la costituzione di un tavolo permanente su Alitalia che, però, non c’è mai stato”.

“Ma domani – prosegue Tarlazzi – chiederemo precisi impegni sulle regole di sistema. In primo luogo, c’è quello relativo al rifinanziamento del Fondo di solidarietà del trasporto aereo per gli ammortizzatori sociali, che serve per tutto il settore ma di cui non c’è traccia nella legge di bilancio. Altro punto fondamentale, è il sostegno legislativo con il dumping contrattuale operato dalle compagnie low cost. Se non dovessero esserci risposte concrete sulle regole di sistema, siamo pronti a proclamare una mobilitazione entro la fine di gennaio per tutto il comparto”.

“Le risposte del Governo – insiste ancora Tarlazzi – dovranno essere puntuali. Bisogna uscire dalle dichiarazioni generiche. Non ci basta sentire che dobbiamo stare tranquilli. Perché è vero che Alitalia va meglio ma è anche vero che con il passare del tempo il suo valore patrimoniale cala e questo nessuno se lo può permettere”.