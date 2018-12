Ponte Morandi: Toninelli, crollo momento più duro da ministro**

Roma, 20 dic. (AdnKronos) – “Il 40 agosto, il giorno in cui il ponte Morandi è venuto giù: quello per me è stato il momento più difficile” da ministro. “Avevo lasciato l’Italia con la mia famiglia, in auto, e sono stato raggiunto da un video. Vedere l’Italia ridotta così, pensare a quei morti… è stato davvero pesante, il momento più duro”. Lo dice il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, in un’intervista all’Adnkronos. “Siamo partiti immediatamente per Genova – ricorda Toninelli – in auto. Durante il viaggio, pensare a quel ponte crollato e a quei morti, che non sapevo nemmeno quanti fossero, bé, è stato durissimo”.