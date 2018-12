Manovra: Toninelli, su tassisti e Ncc servono regole chiare a ginepraio norme

Roma, 20 dic. (AdnKronos) – Tassisti e Ncc “non hanno nulla di cui preoccuparsi, devono stare tranquilli: non vogliamo avvantaggiare né svantaggiare nessuno”. Ma “dobbiamo mettere regole giuste ad un ginepraio di norme malvagie tenute in piedi dal passato, un passato che non è mai stato in grado di gestire una situazione così delicata come il trasporto pubblico non di linea”. Lo dice il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli, in un’intervista all’Adnkronos. La norma sugli Ncc inserita in manovra “è una base per tamponare un problema, poi da gennaio affrontiamo la questione” dell’intero comparto “in maniera più organica”.

Il responsabile delle Infrastrutture e dei trasporti non comprende la protesta degli Ncc, ovvero degli autonoleggiatori che l’altro giorno in piazza hanno dato fuoco a una bandiera del M5S. “Sugli Ncc abbiamo messo, soprattutto grazie al M5S, una serie di normette che li tutela – spiega – se non lo avessimo fatto, dal 1 gennaio sarebbero dovuti tornare in rimessa”.

Vale a dire “se prendi la licenza a Viterbo – cita Toninelli a mo’ di esempio – e poi vai a Roma a portare la signora Maria, dal primo gennaio eri obbligato a tornare indietro, dove hai la licenza. Noi abbiamo messo la possibilità di avere un registro telematico in cui puoi prendere più passeggeri, più clienti, nel tragitto, e in più le rimesse puoi averle in più luoghi all’interno della provincia, città metropolitana. Se non avessimo fatto niente, a causa del Pd e degli altri governi avrebbero subito un danno, non capisco la portata delle loro proteste”.