Ponte Morandi: Toninelli, siamo stati bravi, taglio nastro inizio 2020 (2)

(AdnKronos) – “Siccome siamo un paese e delle persone serie, non facciamo guadagnare soldi, ricchezze e guadagni a chi ha fatto crollare un ponte. Toti, piuttosto – aggiunge con una stilettata al governatore ligure – la smetta di fare l’ultrà di Autostrade per l’Italia”.

Quanto alla scelta della cordata che ricostruirà il ponte, Salini-Fincantieri-Italferr, “è stata scelta dal commissario tra 30 progetti. Quello che mi rende felice, da italiano, è che c’è dentro l’eccellenza dell’imprenditoria privata ma anche l’eccellenza dell’ingegneria pubblica. In particolare, sto parlando di Italferr, che progetta ponti in tutto il mondo e che pochi conoscono in Italia, è una realtà a cui è importante dare visibilità”.