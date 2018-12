Ponte Morandi: Toti a Toninelli, basta parole a vanvera, aprire cantieri (2)

(AdnKronos) – “Dovrebbe occuparsi del futuro. Tra mesi… non anni come direbbe lui, ci accorgeremo -prosegue Toti- dei danni prodotti dal blocco delle grandi opere da lui voluto. Toninelli, invece di parlare a vanvera, ci dica tra quante settimane aprirà il cantiere della Gronda di Genova, ci dica come intende risolvere, il compito spetta a lui, il cantiere bloccato dell’anello ferroviario del capoluogo, ci dica, per favore, perché non autorizza lo sblocco dei fondi del quinto lotto del Terzo Valico, che consentirebbero 2 mila assunzioni in Liguria. E già che va in tv, ci dica di tutte le altre grandi opere, a partire dalla Tav, bloccate dal suo Ministero”.

“Dopo che il suo Movimento, nato proprio in Liguria, ha perduto tutto il perdibile (Regione, Genova, persino i Municipi della città) proprio per le sue posizioni anti-progresso e velleitarie, Toninelli è ancora convinto, con l’arroganza di chi non sa ciò che dice, di poter imporre alla maggioranza dei cittadini la sua miope e oscurantista visione del mondo?”.