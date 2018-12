Ponte Morandi: Toti a Toninelli, basta parole a vanvera, aprire cantieri (3)

(AdnKronos) – “Caro Ministro, facciamo così: facciamo un referendum -aggiunge Toti- su Gronda, Terzo Valico e altri cantieri che tieni bloccati nella tua penna con supponenza. Ma mettiamoci la faccia: se i cittadini diranno di sì alle grandi opere, tu metti una parte dei soldi dedicati al reddito di cittadinanza nei cantieri per accelerare i lavori e ti dimetti. Al contrario, se i cittadini voteranno per fermare i lavori, mi dimetto io seduta stante. Se ci stai, organizziamo subito il voto!”.

“Ps: caro Ministro, spiega ai tuoi colleghi di Movimento che a sostenere che si prendono soldi da società Autostrade quando non è vero, si rischia una querela. Capisco la vostra difficoltà nel comprendere le leggi, ma stai attento! Piuttosto, noi da società Autostrade non abbiamo mai preso un euro…puoi dire lo stesso della Casaleggio associati?”.