Ponte Morandi: Toti, resta commissario emergenza, saranno due (2)

(AdnKronos) – “Il fatto che il commissario alla ricostruzione e alla demolizione si occuperà di tutto ciò che attiene al cantiere del ponte- osserva Toti – mentre le prerogative di sostegno all’economia locale, al tessuto urbano, al porto e alla viabilità parallela restino in capo agli enti locali credo sia un buon punto d’incontro”.

“C’era un dl che ci piaceva poco, che di fatto allargava i poteri del commissario alla ricostruzione anche ad aree di competenza degli enti locali – rimarca ancora Toti – abbiamo ribadito che gli enti locali continuano ad avere tutte le prerogative sulla città, anzi si aggiungono deroghe a tutto quel che si può fare come emergenza di Protezione civile all’interno degli organismi cittadini”.

La nomina del commissario “avverrà in piena sintonia con gli enti locali”. Quanto ai tempi per la ricostruzione “confido siano i più brevi possibili, ovviamente è molto complesso stimarli, oggi non sappiamo nemmeno quali saranno le tecniche di ricostruzione, figuriamoci i tempi. Oggi affineremo il dl, che subito dopo verrà pubblicato in Gazzetta ufficiale”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...