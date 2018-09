Olimpiadi: Bond (Fi), perché gettare la spugna? Avanti con Cortina e Milano

Belluno, 17 set. (AdnKronos) – “Perchè gettare la spugna a poche ore dall’incontro di Losanna? Ci sono ancora due realtà, Cortina e Milano, che credono nell’obbiettivo: si vada avanti compatti con loro”: così il deputato di Forza Italia, Dario Bond, replica all’annuncio del ritiro del sostegno del Governo alla proposta di candidatura italiana per le Olimpiadi del 2026.

“Non saranno più i Giochi delle Alpi, ma saranno i Giochi del Lombardo-Veneto, come hanno concordato i presidente di Veneto e Lombardia, Zaia e Fontana – continua Bond – È impensabile gettare a pochi passi dall’obbiettivo tutto il lavoro fatto fino ad oggi. Cortina, il Veneto, Milano e la Lombardia sono pronte ad affrontare questa sfida”.

“Il sottosegretario Giorgetti e il Governo ci ripensino”, l’appello di Bond “e sostengano questa candidatura dal nuovo volto. Non abbassiamoci ancora a giochi politici, con la grillina Torino da una parte, il PD e la città di Milano da un’altra, e tutti gli altri su un altro fronte ancora. Stiamo parlando delle regioni traino dell’economia italiana, e di due località note nel mondo: non si può rinunciare adesso”.

