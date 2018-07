Province: da Regione Veneto 8,1 mln per dare continuità a servizi sociali e protezione civile (2)

(AdnKronos) – (Adnkronos) – “Nel 2018 Province e Città metropolitana riceveranno oltre 8 milioni di euro, di cui 7 milioni di euro per le politiche sociali, e in particolare per assicurare continuità sino ad agosto al servizio dei ‘lettori’ che affiancano i disabili sensoriali, mentre la restante parte sarà assegnata alle altre funzioni non fondamentali, con priorità alla copertura delle funzioni relative alla Protezione Civile. Tale finanziamento ha ottenuto il parere favorevole e unanime della Conferenza permanente Regione – Autonomie Locali e dell’Osservatorio regionale per l’attuazione della legge Delrio”, ha sottolineato.

“Con il riparto 2018 – conclude il vicepresidente – diamo continuità al percorso di stretta collaborazione e condivisione tra Regione ed enti intermedi che sta accompagnando verso un nuovo assetto amministrativo e istituzionale. Pur non condividendo l’impostazione della riforma nazionale, in Veneto abbiamo cercato di trovare una soluzione condivisa che dia garanzie ai cittadini, ai servizi nel territorio e al personale degli enti intermedi”.

Correlati