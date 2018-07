Province: da Regione Veneto 8,1 mln per dare continuità a servizi sociali e protezione civile

Venezia, 9 lug. (AdnKronos) – Sette milioni di euro per aiutare le Province e la Città metropolitana di Venezia a dare continuità ai servizi sociali, in particolare quelli di assistenza extrascolastica ai minori disabili sensoriali, e oltre un milione di euro per le restanti funzioni non fondamentali, dando priorità alla Protezione civile, che gli enti intermedi continuano a svolgere nel territorio. Ammonta a 8.118.088,85 euro il finanziamento complessivo che la Regione Veneto destina nel 2018 alle sei amministrazioni provinciali del Veneto e alla Città metropolitana di Venezia per pagare la funzioni, definite non fondamentali dalla riforma Delrio, che tali enti continuano a svolgere.

“Anche quest’anno – sottolinea il vicepresidente della Giunta regionale Gianluca Forcolin, che ha la delega al bilancio ed agli Enti Locali – così come avviene dal 2015, da quando cioè la Regione del Veneto si è fatta carico degli ingenti costi derivanti dalla riforma Delrio (40 milioni di euro per finanziare personale e funzioni provinciali divenute “non fondamentali”) , la Giunta regionale garantisce con risorse del proprio bilancio alcune importanti funzioni delle Province e della Città metropolitana”.

Correlati