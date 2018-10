Prysmian: commessa da 125 mln per interconnessione Isola Creta e Grecia (2)

(AdnKronos) – Questo nuovo progetto, che fa seguito al contratto siglato nel 2014 con Ipto per il collegamento sottomarino tra l’isola di Syros (Cicladi) e il sistema di trasmissione di energia di Lavrion, nell’entroterra greco, conferma il ruolo e l’impegno del Gruppo come player di riferimento per le connessioni sottomarine in Europa, e in particolare nell’area del Mediterraneo, dove Prysmian si è aggiudicata di recente una commessa per due interconnessioni tra le isole Cicladi Evia, Andros e Tinos, assegnata sempre da Ipto.

Nella regione del Mediterraneo il Gruppo vanta lo sviluppo di importanti collegamenti sottomarini, tra cui Italia- Grecia, Sardegna-Penisola Italiana (SA.PE.I.), due interconnessioni fra Spagna e Marocco, due collegamenti nelle isole Baleari (Penisola Iberica-Maiorca e Ibiza-Maiorca), il progetto delle Cicladi in Grecia, i collegamenti Capri-Torre Annunziata e Capri-Sorrento in Italia e l’attraversamento dello Stretto dei Dardanelli in Turchia.

