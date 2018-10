Banco Bpm: apre sede Milano al pubblico e inaugura mostra Aligi Sassu

Milano, 2 ott. (AdnKronos) – Banco Bpm torna ad aprire le porte al pubblico della sua sede storica milanese, in piazza Meda. L’occasione è la XVII edizione dell’Invito a Palazzo 2018′, che coinciderà con l’inaugurazione, sabato, di una mostra dedicata al pittore e sculture Aligi Sassu. Per l’artista milanese di origini sarde è un ritorno a casa, dopo la mostra allestita nel 1978 per lui proprio nello stesso spazio, sotto l’imponente cupola del salone centrale.

‘Aligi Sassu. Colore e libertà. Ritratti’ mette in mostra diciotto opere realizzate dall’artista nell’arco di oltre sessant’anni, è realizzata in collaborazione con Fondazione Creberg e Fondazione Helenita e Aligi Sassu di Pollença, Maiorca – Milano, e rimarrà aperta fino al 2 novembre. Milano non sarà l’unico polo per Sassu. A Bergamo, al Palazzo Storico del Credito Bergamasco, saranno esposte trentasei opere del pittore.

Mi piace: Mi piace Caricamento...