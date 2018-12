Qualità vita: Ascom Padova, buon segnale avanzamento di 9 posizioni (2)

(AdnKronos) – Padova e la sua provincia si confermano un territorio complessivamente ricco (13° posto per Pil pro capite ma anche 86° per canoni medi di locazione) però complessivamente fragile: 76° posto per rischio idrogeologico e 80° per escursione termica.

“Sul rischio idrogeologico – aggiunge il presidente dell’Ascom – abbiamo incentrato le nostre battaglie contro la la cementificazione e anche sull’offerta culturale (63° posto, con le librerie al 78° ed i cinema al 67esimo) insistiamo sulla necessità di un’arena della musica che contribuisca a migliorare anche il nostro appeal turistico oggi fermo al 50° posto”.

Bene, infine, per il presidente dell’Ascom, il piazzamento per ciò che riguarda lo sport. “E’ un 16° posto che sottolinea, una volta di più, la propensione di Padova alla pratica sportiva, un fenomeno al quale l’Ascom, non per nulla, ha voluto dedicare il suo premio letterario intitolato a Memo Geremia nella convinzione che celebrare lo sport sia offrire ai giovani una chiave di lettura positiva per il loro futuro anche se la classifica relativa all’occupazione giovanile mette nero su bianco un 43° posto non proprio rassicurante nonostante l’indice occupazionale generale ci metta in 32esima posizione”.