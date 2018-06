Rai: Insinna, all’Eredità sperando che Frizzi dal cielo non scuota la testa (2)

(AdnKronos) – Quanto al programma, “spero, confido che ad aprire sarà Carlo Conti -afferma Insinna-. Vorrei che ci fosse lui accanto a me, un po’ come i bambini alla prima lezione di nuoto. E mi è piaciuto molto che mi abbia detto: ‘Fatti dare il camerino accanto al mio, qualsiasi cosa puoi bussare alla mia porta’”. Tra i due non è la prima volta ‘da vicini’: “Carlo non se lo ricorda, nel 2006 io avevo cominciato da qualche settimana a presentare Affari Tuoi, non ci conoscevamo. Una sera, seduto sulle scale della parrocchia, l’ho visto e lui ne ha approfittato per farmi dei complimenti. Mi ha detto: ‘Ho aspettato un po’ di giorni per farteli, sai siamo tutti una catena, l’Eredità, il tg e poi tu e la prima serata’. Qualche giorno dopo mi chiamò anche Antonella Clerici”.

Concludendo, Insinna parla di alcuni retroscena dopo la decisione di prendere la guida della trasmissione: “Quando ho incontrato il direttore generale della Rai, mi ha detto: ‘Pensavi di aver fatto la cosa più complicata, conducendo un programma alle 20.40, prima della prima serata? Bene, per noi invece quella del prime time è la fascia oraria più delicata, perché dopo c’è il tg. Tanto per incoraggiarmi…”. Poi rivela il desiderio di tornare a fare fiction: “Un po’ di mesi fa ho avuto un incontro piacevolissimo con Tinny Andreatta (direttore di Rai Fiction, ndr). Ridendo le ho detto: ‘Ti ricordi tutte le scuole teatrali che ho fatto?’ Per dire, insomma, che anche lì con loro ci sono dei pensieri’. A me -conclude- piacerebbe moltissimo perché in fondo è proprio da lì che vengo…”.