Rai: nomine sul tavolo, prossima settimana incontro Di Maio-Salvini/Adnkronos (2)

(AdnKronos) – Se la Lega ha puntato i piedi per affidare la presidenza di viale Mazzini a un sovranista, in molti, tra i 5 Stelle, pensano che sarebbe una forzatura cedere anche il tg1. Per questo, sulla rampa di lancio per la direzione del tg della Rete ammiraglia figurano Alberto Matano e Franco Di Mare. Due volti noti di viale Mazzini e anche per questo graditi ai vertici grillini che vorrebbero personaggi di grido e vicini alla gente.

Per la direzione del tg1, ma stavolta sul versante Lega, circolano i nomi di Gennaro Sangiuliano, Luciano Ghelfi e Roberto Pacchetti, giornalista Rai in forza alla redazione milanese. Non si esclude che uno di questi nomi possa alla fine approdare alla direzione del Tg2, con Sangiuliano decisamente in pole.

I giallo verdi sono consapevoli di dover fare i conti anche con un problema di quote rosa per la direzione delle testate giornalistiche. Questa consapevolezza favorirebbe la corsa di Simona Sala, che resta un’altra carta da giocare. Quirinalista del tg1 di lungo corso, quello di Sala è un profilo istituzionale che resta in pista per le direzioni del tg3 (dove però potrebbe essere confermato Luca Mazzà) e di Rainews24.

