Rai: nomine sul tavolo, prossima settimana incontro Di Maio-Salvini/Adnkronos (3)

(AdnKronos) – Sul Giornale radio, dove sembra prevalere la sensibilità del M5S, in pole c’è Giuseppe Carboni, 20 anni di radio alle spalle, attualmente in forza alla redazione politica del tg2.

A Rai sport per la successione di Bruno Gentili, nominato ad interim, oltre al nome di Jacopo Volpi si fa largo quello di Maurizio Losa: il suo profilo piace perché nella sua lunga carriera non si è occupato solo di sport ma anche di altro, non ultimo l’affaire tangentopoli. Antonio Preziosi sarebbe invece in corsa, in quota opposizione (è vicino a Fi), per i servizi parlamentari.

Infine le direzioni di Rete. Per Rai Uno la Lega sarebbe orientata a confermare un nome che gira ormai da mesi, quello di Marcello Ciannamea, mentre per la seconda Rete resta in pole Maria Pia Ammirati, ex vicedirettrice di Rai1, dal 2014 a capo di Rai teche e molto gradita ai grillini. Restano poi aperti altri capitoli, tra gli altri quello del capo del personale e soprattutto il responsabile di Rai pubblicità. Una casella quest’ultima considerata molto importante da Silvio Berlusconi, strategica per il futuro di Mediaset.

