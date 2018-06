Rai: sorprese, traslochi e rientri in grande stile nei palinsesti autunnali/Adnkronos

Milano, 27 giu. (AdnKronos) – Molte novità, qualche trasloco da una rete all’altra e alcuni rientri in grande stile. I palinsesti autunnali della Rai, presentati questa mattina a Milano, non mancano di suscitare sorprese. Specie in vista dell’imminente rinnovo del cda e dell’arrivo del nuovo governo lega-stellato: “Io sono daltonico, non distinguo i colori”, ha messo subito in chiaro il direttore generale della Rai Mario Orfeo, a chi gli chiedeva cosa ne pensasse del nuovo governo “giallo-verde”. Invitando quindi a rivolgere l’attenzione all’aspetto puramente contenutistico della nuova offerta Rai.

E di carne al fuoco ce n’è davvero tanta: la conferenza stampa negli studi di via Mecenate è durata oltre due ore, durante le quali il direttore generale ha illustrato risultati passati, progetti e obiettivi futuri, ma soprattutto volti, vecchi e nuovi, che animeranno gli schermi televisivi “da settembre a dicembre e anche oltre”. Prima di annunciarli, però, un pensiero è andato a Fabrizio Frizzi, che Orfeo ha ricordato come “il volto sorridente di quella Rai che vogliamo oggi e speriamo anche per il futuro”. E al quale è stata tributata una lunga e commossa standing ovation.

(segue)