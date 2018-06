Rai: sorprese, traslochi e rientri in grande stile nei palinsesti autunnali/Adnkronos (2)

Milano, 27 giu. (AdnKronos) – Tra le principali novità della stagione autunnale, su Rai1 vedremo Alberto Angela con il nuovo ‘Ulisse’ e Antonella Clerici in prima serata con Portobello, indimenticato varietà del passato portato al successo da Enzo Tortora. Elisa Isoardi prenderà la guida de ‘La prova del cuoco’, lasciando il suo spazio a Eleonora Daniele, che si riconferma per la sesta edizione alla guida di ‘Storie Italiane’, quest’anno in una nuova versione allungata.

Da Rai2 arriva Caterina Balivo, con un nuovo contenitore pomeridiano dal titolo ‘Vieni da me’, seguito da ‘La vita in diretta’, condotto da Francesca Fialdini affiancata da Tiberio Timperi, che cede il posto a Luca Rosini alla conduzione di ‘Unomattina in famiglia’ con Ingrid Muccitelli. Marco Liorni passa al sabato pomeriggio, con ‘Italia si’ e alla domenica arriva Mara Venier alla guida di ‘Domenica In’, seguita da Cristina Parodi che condurrà ‘La prima volta’. Il preserale sarà animato da Flavio Insinna, che raccoglierà idealmente ‘L’Eredità’ di Fabrizio Frizzi. E dopo il tg, il ritorno di Amadeus con ‘Soliti Ignoti-Il ritorno’. Riconfermati il ‘Tale e quale show’ di Carlo Conti e ‘Che tempo che fa’ di Fabio Fazio.

Novità in vista anche per Rai2, con l’ingresso della new entry Bianca Guaccero alla guida di ‘Detto Fatto’ e l’arrivo di Andrea Delogu e Gabriele Corsi con ‘Quelli che il sabato’, che seguirà gli anticipi di serie A e le partite della B. Ai ‘Fatti vostri’ di Michele Guardì arriva l’ex professoressa dell’Eredità Roberta Morise, che affiancherà Giancarlo Magalli. Da segnalare anche il grande ritorno di Licia Colò alla guida di ‘Niagara-Quando la natura fa spettacolo’, in prima serata. Torna ‘Pechino Express’ affidato alla conduzione di Costantino Della Gherardesca. Alla domenica mattina arriva ‘Generazione Giovani’ con Milo Infante, mentre in seconda serata esordisce alla guida di #Maipiùbullismo il reporter Daniele Piervincenzi.