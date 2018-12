Rassina, domenica 15 dicembre, si celebra il centenario della fine della Grande Guerra

Le celebrazioni per il centenario dalla fine della Prima Guerra Mondiale arrivano a Rassina,

domenica 15 dicembre alle ore 11 in Piazza Mazzini.

Si tratta di una giornata ideata e promossa dall’Associazione Castel Focognano – Società per

la Storia in collaborazione con l’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia (sezione di

Arezzo). Così Vittorio Vannini, presidente della Società: “La prima Guerra Mondiale ha

cagionato complessivamente sei milioni di morti di cui 650.000 italiani e di questi 155 nati a

Castel Focognano, di cui 102 (86 morti e 16 dispersi) riportati nel monumento ai caduti,

attualmente collocato di fronte al palazzo Comunale di Rassina”. Quei giovani furono

protagonisti loro malgrado della più grande tragedia cagionata da eventi bellici, e vengono

ricordati in un libro realizzato per questa occasione. “Con questo piccolo volume – prosegue

Vannini – vogliamo, come Castel Focognano Società per la Storia, tramandarne la memoria

affinché la loro morte non sia resa vana dall’oblio del tempo ma che, scevra di qualsiasi

utilizzo ideologico, rimanga a monito per le attuali e future generazioni. Insieme vorremo

ricordare anche coloro che, a differenza dei caduti, difficilmente trovano collocazione nei

monumenti o nei tanti saggi di “memorie” ma che pur tornando a casa penarono per lunghi

anni nel fango, nella sporcizia e nel sangue delle trincee. Dei loro nomi ci sono ancora tracce

nei nostri cimiteri in quanto hanno voluto riportato sulla lapide l’onorificenza postuma loro

assegnata insieme ad un piccolissimo vitalizio di “Cavaliere di Vittorio Veneto”.

L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio ed il Contributo dal Comune di Castel Focognano e dalla

Presidenza di Regione Toscana. Elisa Sassoli, assessore alla cultura, aggiunge “La Castel

Focognano Società per la Storia è una preziosa risorsa per le politiche culturali del comune,

un gruppo di persone che con grande impegno e serietà conservano e promuovono la memoria

delle nostre comunità. Stavolta hanno reso un vero servizio di ricerca, inedito e importante.

Hanno cercato, con mille difficoltà dovute alla totale mancanza di documenti nell’archivio

comunale a causa delle distruzioni della seconda guerra mondiale, di rintracciare i momenti

significativi dei concittadini caduti, della loro vita militare fino all’estremo sacrificio

avvenuto nelle circostanze e nei luoghi più svariati. Da qui la pubblicazione di un libro che

raccoglie le schede biografiche di tutti i nostri caduti, un lavoro enorme che ha trovato

l’interesse e la collaborazione, oltre che del Comune, della presidenza di Regione Toscana.”

Parteciperà all’iniziativa il Senatore Riccardo Nencini e sarà presente, ad accompagnare la

cerimonia, la Fanfara dei Bersaglieri di Montopoli.