Regioni: Zaia, auguri a nuova governatrice della Val d’Aosta

Venezia, 27 giu. (AdnKronos) – Alla nuova presidente della regione autonoma della Valle D’Aosta, Nicoletta Spelgatti, rivolge un saluto e un augurio anche il presidente della Regione Veneto Luca Zaia. “Congratulazioni vivissime alla nuova governatrice, prima donna e prima esponente della Lega valdostana a guidare l’ente regionale”, dichiara il governatore del Veneto .

“La storia e la determinazione della presidente Spelgatti sono un ottimo viatico per la battaglia per l’autonomia che la Valle d’Aosta continuerà a sostenere, in difesa della sua specialità”, aggiunge Zaia . “E sono certo che ci troveremo uniti, dalla stessa parte, nel percorso che il Veneto, insieme ad altri, ha intrapreso per cambiare l’attuale assetto statuale e rivendicare maggiori competenze e maggiore autonomia per quelle regioni che, come la Val d’Aosta, intendono assumerne la responsabilità diretta”.