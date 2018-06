Vitalizi: Di Maio, ex parlamentari si ravvedano, accettino fine era privilegi

Roma, 27 giu. (AdnKronos) – “Ho saputo che gli ex parlamentari minacciano un’azione civile e amministrativa contro i nostri in ufficio di presidenza alla Camera perché gli stiamo togliendo il privilegio del vitalizio. È il mondo alla rovescia”. Ad affermarlo in una nota è il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio.

“È il popolo italiano – aggiunge – che dovrebbe fare una class action contro questi nababbi a carico nostro per farci restituire tutto quello che si sono intascati in questi anni. Si devono mettere in testa che il loro non è un diritto acquisito, ma un privilegio rubato. Spero che si ravvedano e accettino con serenità la fine dell’era dei privilegi. Farà bene anche alla loro salute”, conclude.