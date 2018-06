Rfi: Fontana, ci dica come investirà 10 mld in Lombardia

Milano, 25 giu. (AdnKronos) – Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine del Tavolo della competitività di Pavia torna a parlare del servizio ferroviario regionale. E lo fa chiedendo ad Rfi “come e quando intenda usare 10 miliardi di euro che ha ricevuto per interventi infrastrutturali sul territorio lombardo. Siamo consapevoli che la rete necessiti di un ammodernamento. Sconta, da diversi anni, mancati interventi”, spiega.

“Chiediamo dunque a Rfi e Trenitalia, per quelle che sono le reciproche e rispettive competenze, di collaborare a migliorare la rete e ad acquistare treni. Noi lo stiamo già facendo da tempo, aldilà delle quote societarie”, aggiunge.

“Dobbiamo mettere sul tavolo le diverse tessere che compongono il puzzle di un servizio così complesso: il costante aumento dei passeggeri, l’età dei treni delle due società (Trenord e Trenitalia) e le risorse che servono per garantire un servizio degno di tale nome”, conclude Fontana.