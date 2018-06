Intesa Sp: presenta a imprese Confindustria Vicenza ‘Programma filiere’ (3)

(AdnKronos) – In prospettiva, un sostegno alla crescita dell’economia veneta potrà venire anche dalle filiere, particolarmente diffuse nei distretti industriali. Il Veneto è la prima regione in Italia per avanzo commerciale nei distretti, pari a 15,6 miliardi di euro nel 2017, l’85% del surplus complessivo del manifatturiero veneto. In questo contesto primeggia Vicenza, che ospita diversi distretti industriali: la meccanica di Vicenza, la concia di Arzignano, l’oreficeria di Vicenza, il tessile-abbigliamento di Schio-Thiene-Valdagno, il mobile di Bassano. Non a caso, proprio in Veneto e nella provincia di Vicenza è particolarmente alta la presenza di imprese eccellenti. Le imprese in forte crescita, addetti in aumento, redditività in rafforzamento e buoni livelli di patrimonializzazione sono infatti pari al 7,5% a Vicenza, due punti percentuali in più rispetto alla media italiana. Si tratta di 500 imprese, specializzate soprattutto nelle filiere manifatturiere (350) e nei servizi di supporto.

“L’accesso al credito è un tema da sempre centrale nell’attività dell’Area finanza di Confindustria Vicenza – sottolinea Mirko Bragagnolo, imprenditore delegato al credito e finanza dell’Associazione – così come lo è sempre stato il rating, strumento sempre più centrale nel rapporto tra le banche e le imprese. Su questi temi cerchiamo di offrire agli associati strumenti che li possano aiutare nel loro percorso di miglioramento della cultura e della gestione finanziaria, presentando anche esperienze e proposte originali quali il credito di filiera di Banca Intesa. In un territorio complesso ed evoluto come quello vicentino c’è infatti bisogno di un credito che si sappia muovere su paradigmi nuovi e più in sintonia con l’evoluzione dei mercati”.

“Con il nuovo modello di rating, nato dalla collaborazione con Confindustria Piccola Industria, Intesa Sanpaolo valorizza le potenzialità e gli aspetti qualitativi intangibili delle imprese che fanno parte delle filiere produttive, eccellenza dei nostri territori – afferma Fabrizio Alfano, Direttore Commerciale Imprese Nordest Intesa Sanpaolo. – Vogliamo rafforzare il legame tra le aziende e i loro fornitori, dando loro strumenti innovativi e soluzioni dedicate, per essere sempre più banca di riferimento nel rilancio di realtà industriali importanti come quelle della provincia di Vicenza”.