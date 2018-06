Ricerca: Cà Foscari consegna borse di studio della Fondazione Intesa Spaolo Onlus

Venezia, 28 giu. (AdnKronos) – Stamattina nell’Aula Baratto di Ca’ Foscari si è tenuta la cerimonia di consegna agli studenti di Ca’ Foscari, della borsa di studio finanziata da Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus. Presenti alla Cerimonia il Rettore dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, Michele Bugliesi, Michele Sala e Rolando Provenzi rispettivamente Consigliere di Amministrazione e Segretario della Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus

La Fondazione ha deciso di erogare, come nel precedente anno accademico 2014/15, dei contributi a favore di studenti universitari iscritti a corsi di laurea e corsi di laurea magistrale presso l’Ateneo e che si fossero trovati in condizioni di svantaggio fisico, psichico, sociale o familiare o in difficoltà economica. Lo stanziamento messo a disposizione è stato di 45.000 Euro.

Il Settore Diritto allo studio ha gestito la fase di accettazione e di verifica delle domande pervenute che sono state in totale 45 e ha supportato la commissione di selezione dei candidati, composta dalla prof.ssa Ricciarda Ricorda, delegata alla Didattica, dalla dott.ssa Cavrini (Vicepresidente della Fondazione) e da Micaela Scarpa, Direttore Ufficio Carriere Studenti e Diritto allo Studio.