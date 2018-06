Vodafone: si rafforza collaborazione con Sky, arriva Sky Sport Mix Hd

Roma, 28 giu. (AdnKronos) – Oggi arriva, solo per i clienti Vodafone TV, Sky Sport Mix HD, con una selezione dei grandi eventi sportivi di Sky. Sul canale numero 1002 gli appassionati di sport potranno vivere lo spettacolo del calcio europeo, con partite della UEFA Champions League, UEFA Europa League e Premier League. Per i clienti Vodafone TV sono disponibili anche Gran Premi di Formula 1 e MotoGP, tornei di tennis tra cui gli ATP Masters 1000 e le fasi finali del torneo di Wimbledon. E ancora il rugby, il golf e il Wrestling WWE.

Vodafone TV è la piattaforma – in esclusiva per i clienti IperFibra o ADSL – che integra tv tradizionale, contenuti on demand e Internet TV per tutta la famiglia, attraverso un’esperienza d’uso semplice, disponibile anche in mobilità ed a un prezzo accessibile. Con Vodafone TV è possibile accedere ai canali tradizionali del digitale terrestre e, grazie alle partnership siglate con importanti player come Sony Pictures Entertainment, 20th Century FOX, Turner e BBC Worldwide, a un ampio catalogo on demand di show, film, documentari e contenuti per bambini.

Su Vodafone TV è inoltre possibile personalizzare la propria offerta attraverso le app NOW TV (con i ticket Serie TV, Cinema, Sport), Netflix, Infinity, CHILI e Youtube. I clienti Vodafone TV possono sottoscrivere le offerte Vodafone TV Sport con il canale Sky Sport Mix HD a 11,90 euro al mese e Vodafone Tv Sport + NOW TV Intrattenimento con anche show, documentari e programmi per bambini di Sky a 19,90 euro al mese. Resta sempre sottoscrivibile l’offerta Vodafone TV + NOW TV Intrattenimento a 11,90 euro al mese. E con la nuova offerta Fibra & TV Sport, il cliente ha tutta la potenza di IperFibra Vodafone e Vodafone TV Sport per vivere le emozioni dei grandi eventi sportivi a 34,90 euro al mese.