Rimini: Fratoianni, ronde razziste in spiaggia, caso in Parlamento (2)

(AdnKronos) – “Vogliamo sapere – prosegue il leader di SI – quali iniziative intenda assumere il governo, anche attraverso le Prefetture, per monitorare, impedire e prevenire lo svolgimento di ogni manifestazione, lesiva del carattere democratico della Repubblica italiana, promossa da soggetti che non garantiscano di rispettare i valori della Costituzione, professando o praticando comportamenti dai contenuti fascisti e discriminatori di ogni genere”.

“Iniziative come quella avvenuta sulla spiaggia di Rimini – conclude Fratoianni – che hanno il solo effetto di creare un clima di paura e di scontro cavalcando falsi allarmismi, non devono più avvenire.”

Correlati