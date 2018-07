Rimini: Fratoianni, ronde razziste in spiaggia, caso in Parlamento

Roma, 15 lug. (AdnKronos) – “Ai primi di luglio militanti di Forza Nuova e Onr, movimento di estrema destra polacco, hanno pattugliato le spiagge di Rimini in un’operazione definita ‘per la sicurezza’ e ‘conclusa con successo’ secondo gli stessi esponenti di Forza Nuova che hanno rivendicato il merito di aver fatto sentire qualcuno “più sicuro e per un attimo padrone a casa propria”. Lo afferma Nicola Fratoianni di Liberi e Uguali che sulla questa vicenda ha presentato un’interrogazione parlamentare al governo.

“Gruppi fascisti e neonazisti, non possono in alcun modo avere la libertà di affermare di ‘sostituirsi’ allo Stato nel presidiare i territori, organizzando delle vere e proprie ‘ronde nere’ per dar sfogo ai loro sentimenti xenofobi e antidemocratici”, aggiunge Fratoianni.

Correlati