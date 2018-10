Risparmio: parte da Milano il ‘Museo su due ruote’, tappa in 22 città (2)

(AdnKronos) – Il tour attraverserà l’Italia e farà tappa in otto regioni, con particolare attenzione alle zone colpite dal terremoto del 2016. L’iniziativa coinvolgerà oltre 10mila studenti delle scuole primarie e secondarie, che saliranno a bordo per affrontare il tema della scarsità delle risorse, a cominciare dal denaro, e per riflettere sull’importanza di impegnarsi nella lotta contro gli sprechi. Tre i percorsi tematici proposti, oltre ai laboratori dedicati alla sostenibilità e all’economia circolare curati dal Museo del Risparmio e frutto di una condivisione con il Bei Institute e Scania.

“Mi fa molto piacere che la Bei con l’Eib Institute sia uno degli attori del progetto di realizzazione del primo museo su ruote”, sottolinea Dario Scannapieco, vice presidente della Banca Europea degli Investimenti. “Dedichiamo un’attenzione crescente ai temi della sostenibilità e della ricaduta sociale degli investimenti che finanziamo, e sosteniamo numerose iniziative di diffusione della cultura dell’impact investing e diffusione della conoscenza in materie finanziarie. Anche cosi contribuiamo a produrre un impatto positivo sulla vita dei cittadini europei”.

Franco Fenoglio, presidente di Italscania, si è detto consapevole che “del fatto che il settore dei trasporti ha grandi responsabilità nel guidare il cambiamento verso un futuro maggiormente sostenibile, proprio per questo siamo costantemente impegnati nel promuovere progetti concreti di educazione e sensibilizzazione ai temi della sostenibilità”.

