Risparmio: parte da Milano il ‘Museo su due ruote’, tappa in 22 città

Milano, 5 ott. (AdnKronos) – Ventidue tappe da Nord a Sud e oltre 10mila studenti coinvolti per educare all’uso consapevole delle risorse, a cominciare dal denaro, e per lottare contro gli sprechi. È l’obiettivo di Save, Sostenibilità, Azione, Viaggio, Esperienza, un progetto itinerante rivolto alle scuole primarie e secondarie, realizzato dal Museo del Risparmio, Bei Institute e Scania, con la collaborazione di Intesa Sanpaolo. Il tour si svolge a bordo di un veicolo Scania di ultima generazione, equipaggiato come un museo del risparmio in miniatura. Partito oggi da Piazza Castello a Milano, si fermerà a Pesaro dal 29 al 31 ottobre, in concomitanza con la celebrazione della Giornata Mondiale del Risparmio.

Il Save Discovery Truck è un camion con semirimorchio, allestito come un laboratorio interattivo, grazie all’esperienza del Museo del Risparmio di Torino, per trasmettere con un approccio ludico le conoscenze alla base dell’alfabetizzazione finanziaria e dell’economia circolare, con l’obiettivo di favorire l’acquisizione di comportamenti virtuosi da parte dei giovani.

“Vogliamo coinvolgere gli studenti sui temi del risparmio e della sostenibilità”, ha spiegato Gian Maria Gros-Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo. “Il risparmio è un atto di libertà, perché permette di realizzare i propri progetti, favorendo lo sviluppo economico. Allo stesso modo, le azioni che caratterizzano un sistema di economia circolare, ossia l’uso consapevole delle risorse e il loro riuso nel ciclo produttivo, favoriscono la crescita e la sua sostenibilità nel futuro”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...