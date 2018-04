Riunione delle comparse a Porta Crucifera

Il Quartiere di Porta Crucifera ha convocato per venerdì 20 aprile alle ore 21 la Riunione delle Comparse presso la Sala delle Lance.

Sono invitati tutti i soci intenzionati a partecipare come figuranti alle Giostre di Giugno e Settembre 2018 e alle manifestazioni ad esse collegate durante l’anno.

Si ricorda che è obbligatorio essere presenti per compilare il modulo di vestizione ed è inoltre necessario essere in regola con la quota sociale 2018.

Nella sala adiacente alla riunione sarà possibile rinnovare il tesseramento.

Per informazioni contattare Rodolfo 349 1969328 e Roberto 339 5466543