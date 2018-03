Chiuso il seggio terminato lo scrutinio a Porta del Foro è uscito il nuovo corso targato Roberto Felici. È lui il rettore annunciato e designato da mesi ma solo ieri e oggi i soci hanno votato per il rinnovo degli organi sociali a San Lorentino e in tantissimi lo hanno certificato per ben 282 volte sulle schede elettorali.

Un grandissimo successo, un plebiscito popolare, quello di Felici raccolto in queste elezioni. Secondo nelle preferenze Enrico Pelliccia con 245 preferenze mentre al terzo posto si piazza Rentini Massimo con 205.

Altissima l’affluenza in questi due giorni con 455 soci che si sono recati alle urne.

”sono felicissimo e onorato per il risultato ottenuto” sono le prime parole di Roberto Felici al termine dello scrutinio. “Sento tutto il peso e la responsabilità che il quartiere mi ha affidato assieme a tutti gli altri consiglieri eletti. Il primo obiettivo – prosegue Felici – è quello di ricompattare tutto il quartiere per raggiungere i risultati che il popolo della Chimera merita e che da troppo tempo ci manca”. A soli due giorni dalle elezioni la rinuncia del capitano uscente Dario Tamarindi “mi dispiace moltissimo – commenta Felici – e personalmente contavo molto sulla sua presenza in consiglio e nel ruolo che aveva ricoperto fino allo scorso anno. Ha fatto in questi anni un lavoro importante e prezioso per il nostro quartiere mi auguro che possa starci vicino e collaborare con noi anche se dall’esterno”. Ultima battuta sui giostratori “tutti confermati per noi è un onore averli nella nostra squadra lavoriamo tutti assieme per un solo obiettivo”.

Lanciata la sfida adesso Roberto Felici con l’appoggio dei consiglieri eletti avrà il difficile compito di riportare la Chimera ai fasti di un tempo quelli scritti, nella storia della giostra e nell’albo d’oro di Porta del Foro, da Giancarlo Felici babbo di Roberto.

Dopo anni privi di luce e con tanti problemi, nelle ultime giostre i giallo cremisi sono tornati competitivi in piazza.

Felici ha illustrato il suo programma ai soci pochi giorni prima delle elezioni con progetti e idee chiare per risollevare subito il quartiere iniziando da un nuovo museo, un campo prova e un nuovo assetto tecnico.

Felici è un professionista stimato e capace che oggi ha deciso di mettersi in gioco in prima persona per l’amore che lo lega alla Chimera. Siamo certi che idee e capacità non mancheranno a lui e al nuovo consiglio direttivo neo eletto.

Lista completa dei diciassette eletti per il Consiglio Direttivo:

Felici Roberto 282, Pelliccia Enrico 245, Rentini Massimo 205, Dragoni Alessandro 203, Massai Giacomo 201, Veneri Matteo 190, Parigi Paolo 154, Severi Daniele 148, Tinti Mirko 141, Giusti Diego 137, Cantaloni Gianni 126, Grassi Carlotta 126, Casini Lorenzo 110, Orlandi Antonio 101, Beoni Michele 100, Martini Riccardo 99, Nocentini Dante 98.