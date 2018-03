A chiudere la tornata elettorale nella giostra del Saracino è stato il quartiere di Porta Santo Spirito quello che aveva meno da chiedere al suo popolo visto i risultati ottenuti nel precedente triennio dalla dirigenza giallo blu e poco cambia l’assetto dirigenziale per il triennio 2018/2020. Nessuno scossone a differenza di altri rioni e quindi squadra che vince non si cambia con la coppia Gori e Geppetti ben saldi in sella nei ruoli di rettore e capitano.

È stato questo l’esito del voto da parte dei soci della Colombina decretando un plebiscito per il rettore uscente Ezio Gori che è stato il più votato con 313 preferenze. Dietro di lui il capitano Marco Geppetti che raccoglie 206 voti mentre in terza posizione Francesco Ciardi con 195.

Un vero e proprio successo per rettore e capitano pronti alla riconferma per altri tre anni dopo il mandato ricevuto dal popolo dei Bastioni. Sono quattro i nuovi ingressi all’interno del direttivo giallo blu giovani con grandi prospettive davanti a loro.

Seggio chiuso alle ore 19 con 433 soci votanti su 884 aventi diritto.

Sono parole di soddisfazione quelle rilasciate da Ezio Gori al termine dello scrutinio “sono molto contento e soddisfatto della composizione del nuovo consiglio direttivo uscito dalle urne questa sera. Mi sembra sia una giusta miscela – prosegue Gori – di persone con esperienza affiancate da giovani che sulla carta hanno grandi potenzialità per il nostro quartiere. Adesso mettiamoci subito al lavoro proseguendo quanto fatto fino ad oggi nel segno della continuità”. Tantissime le preferenze raccolte da Gori “una bella soddisfazione per me prendere 313 voti credo sia il riconoscimento che i soci hanno voluto dare non solo alla mia persona ma alla squadra che in questi anni ha raccolto grandi risultati”. Le parole continuità e serenità sono alla base del nuovo mandato ricevuto dal popolo dei Bastioni per Ezio Gori “adesso mi aspetto che il nuovo consiglio prosegua nel lavoro portato avanti fino ad oggi con i nostri due grandissimi giostratori Elia Cicerchia e Gianmaria Scortecci che nei prossimi tre anni possono riportare il nostro quartiere a primeggiare nell’albo d’oro. Il clima che si respira all’interno del quartiere è molto bello e sereno il mio auspicio è che resti così anche in futuro perché è prorio questo il segreto dei successi di Santo Spirito”.

Elenco completo dei candidati con le preferenze raccolte.

Consiglio Direttivo:

Barberini Fabio 187, Bartolini Jacopo 62, Carnesciali Alberto 144, Ciardi Francesco 195, Cucciniello Roberto 161, Fratini Gabriele 108, Geppetti Marco 206, Gori Ezio 313, Magi Giacomo 172, Mattesini Andrea 111, Menchetti Marco 56, Meoni Riccardo 162, Moretti Fortunato 121, Narducci Gabriele 146, Salvadori Marco 119, Turchi Roberto 177, Zampoli Simone 146, Niccolini Fabio 71 (fuori lista).

Elenco dei candidati per il collegio dei Probiviri:

Berbeglia Luca 39, Berbeglia Stefano 19 (autocandidato), Cittadini Fabio 115, Del Dottore Marco 63, Fulgenzi Giancarlo 78, Sini Alessandro 267, Viti Carla 106.

Elenco dei candidati per il Collegio dei Sindaci dei Revisori dei Conti:

Brocchi Filippo 49, Droandi Orazio 42, Neri Fabio 52, Palazzo Simon Pietro 86, Rossi David 45, Vichi Alessandro 84.