Roma, 18 giu. (AdnKronos) – “Salvini: ‘Faremo censimento o anagrafe dei rom’ e ‘peccato per i rom italiani che te li devi tenere in Italia…” E poi …? Proporranno un segno per riconoscerli? La barbarie è sempre iniziata con un ‘censimento’, magari per la loro sicurezza. Che orrore e che schifo!”. Lo scrive il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso, su Twitter.