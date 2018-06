Roma: Donazzan, su via Almirante decisione Consiglio va rispettata

Venezia, 18 giu. (AdnKronos) – “La via dedicata a Giorgio Almirante a Roma è voluta dal Consiglio comunale: questa decisione va rispettata non solo per questa ragione, ma anche per ciò che quest’uomo fece per la buona causa della pacificazione nazionale. Prendendo in mano lo stradario delle principali città italiane, si possono facilmente trovare vie, corsi e piazze dedicate a Lenin, Berlinguer, Togliatti e pure all’Unione Sovietica: per quali ragioni la sinistra si indigna così tanto per la proposta di dedicare una via a Giorgio Almirante?”, a sottolinearlo è l’assessore veneto Elena Donazzan (Fi).

E sulle critiche a questa decisione, l’assessore veneto stigmatizza: “La sinistra ha come unico collante e programma politico l’odio verso gli avversari: non ho mai sentito questa sinistra indignarsi per le espressione usate qualche settimana fa a Trento contro gli Alpini o ieri contro il ministro Salvini. Quando la violenza è inneggiata contro ‘la destra’ può sempre essere tollerata, sia che la destra si chiami ‘via Almirante’, ‘forze armate’ o ‘ferme politiche migratorie’”.