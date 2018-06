Rom: Fontana, legittimo censimento Salvini, giusto sapere chi vive in Italia

Milano, 19 giu. (AdnKronos) – “Credo, come chiunque altro, di essere l’esempio di una persona censita in tutto e per tutto. Penso che quando il ministro Salvini parla di censimento intenda sottolineare la capacità di individuare le persone che vivono sul nostro territorio. E questo mi pare legittimo”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, oggi a Bruxelles per una serie di incontri istituzionali in chiave Europea, replica ai giornalisti che gli chiedono un commento sull’ipotesi di censimento dei rom presenti in Italia. “Mi sembra che il ministro Salvini abbia voluto evidenziare come a volte alcune persone nomadi non siano invece individuate e quindi riconosciute”, conclude Fontana.