Trenitalia: Thello punta 3,5 mln per rinnovare look treni notte

Milano, 19 giu. (AdnKronos) – Thello, società controllata al 100 per cento da Trenitalia, investe tre milioni e mezzo di euro per rinnovare il look dei treni notte che collegano Italia e Francia. La presentazione del progetto si è tenuta questa mattina durante una conferenza stampa alla Stazione Centrale di Milano.

Coinvolte dall’operazione restyling tutte le 45 carozze della flotta Thello, che punta ad incrementare il turismo internazionale offrendo nuovi servizi, che includono più sicurezza prima e durante il viaggio, più comodità, con l’introduzione di cabine ‘premium’ dotate di bagno e doccia privati come vere e proprie camere d’albergo e con un’offerta di prezzi più ampia in grado di adattarsi a tutte le tasche: “Abbiamo cominciato a lavorare sulla notte sin dal 2017 -spiega l’amministratore delgato di Thello, Roberto Rinaudo-. E i risultati sono visibili già oggi, con il lancio di questa nuova iniziativa”.