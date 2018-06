Roma: Inps, guasto impianto idrico per mancata manutenzione Comune

Roma, 27 giu. (AdnKronos) – “Il guasto che ha determinato l’interruzione della fornitura di acqua presso l’immobile di via Sante Bargellini 23, di proprietà Inps e locato fin dal 1970 al Comune di Roma per finalità di edilizia residenziale pubblica, è la inevitabile conseguenza di anni di inerzia da parte dell’Amministrazione comunale, che non ha provveduto ad assicurare la normale e dovuta manutenzione dell’impianto idrico e, più in generale, dello stabile”. Così il direttore regionale Lazio dell’Inps, Fabio Vitale, replica alla nota diffusa dal Campidoglio e ricorda come l’Istituto proprietario dell’immobile “abbia più volte formalmente diffidato il Comune a provvedere alle attività di manutenzione che per legge e per contratto spettano all’affittuario”.

Da un lato, rileva Vitale, “il Comune, con la sua colpevole inerzia, produce un pregiudizio al patrimonio e all’immagine dell’Istituto. Dall’altro il Commissario straordinario per la gestione del debito di Roma Capitale continua a non pagare all’Inps i 7 milioni di euro di canoni arretrati, nonostante le sentenze di condanna”.

Per senso di responsabilità nei confronti dei cittadini che abitano nello stabile di via Bargellini e per evitare danni ulteriori al proprio patrimonio, l’Inps, conclude l’Istituto nella nota, “ha comunque disposto un sopralluogo tecnico e valuterà le azioni più opportune, anche in danno al conduttore, ove il Comune non provveda ai necessari interventi di ripristino dell’impianto idrico”.