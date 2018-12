Roma, Santa Claus acrobati portano doni a bimbi Umberto I

Roma, 21 dic. (AdnKronos Salute) – Una mattina di festa e solidarietà al Policlinico Umberto I di Roma. I piccoli pazienti del reparto di Pediatria hanno ricevuto la visita di un gruppo di Babbi Natale che, tramite delle corde, si sono calati dai tetti della struttura capitolina per portare gioia e regali a tutti i bambini ricoverati, divertiti e incantati dallo spettacolo che si svolgeva davanti ai loro occhi.

Sotto i costumi si ‘nascondevano’ i militari del Nocs, il Nucleo operativo centrale di sicurezza della Polizia di Stato. I ‘Babbi Natale acrobati’ (alcuni sono rimasti scenograficamente sospesi nel passaggio da un edificio all’altro) hanno fatto il giro di tutte le camere del reparto, intrattenendosi coi bambini e le loro famiglie e rallegrando, almeno per un giorno, la permanenza in ospedale nel periodo delle festività natalizie.

“L’ospedale è un posto difficile da vivere – ha detto all’AdnKronos Salute il direttore generale dell’Umberto I, Vincenzo Panella – Almeno per Natale è importante che i bambini ricoverati, e le loro famiglie, abbiano un momento di distrazione, di serenità in vista delle festività. Le forze dell’ordine hanno sempre garantito una presenza lieta, e quest’anno l’intervento dei Nocs è stato veramente formidabile. Credo che sarà indimenticabile”.