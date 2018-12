Fs: Trenitalia si aggiudica trasporto regionale Valle d’Aosta

Roma, 21 dic. (AdnKronos) – Aggiudicazione definitiva a Trenitalia (Gruppo FS Italiane) per il trasporto regionale in Valle d’Aosta: cinque anni, prorogabili per altri cinque, e un importo economico complessivo di 179 milioni di euro, di cui oltre 81 milioni per i primi cinque anni. La gara bandita dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta per l’affidamento del servizio del trasporto regionale è stata vinta da Trenitalia. La proposta del vettore ferroviario nazionale è stata ritenuta la migliore sia sotto il profilo tecnico sia per quello economico, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Trenitalia è risultata prima superando l’offerta di Arriva Rail, società del Gruppo tedesco Deutsche Bahn, a conferma dei livelli di efficienza e di eccellenza qualitativa raggiunti. Elementi che fanno della società del Gruppo FS Italiane un vero e proprio benchmark a livello europeo, in grado di acquisire contratti sia attraverso gare sia con assegnazioni dirette da parte delle Regioni. Gli importanti risultati raggiunti dalla società di trasporto di FS Italiane sono riconosciuti proprio dalle numerose Regioni che hanno affidato direttamente alla stessa Trenitalia il servizio di trasporto ferroviario di interesse regionale.

L’aggiudicazione in Valle d’Aosta, sottolinea la società in una nota, è la dimostrazione che il Gruppo FS Italiane è impegnato nel miglioramento del trasporto pendolare, regionale e metropolitano, in tutte le regioni italiane, a beneficio delle persone che viaggiano in treno per lavoro, studio, svago e turismo. Obiettivo principale è migliorare la qualità del viaggio e la vita di milioni di persone che ogni giorno usano i servizi di Trenitalia.