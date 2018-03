Sabato 17 e domenica 18 marzo Porta Santo Spirito e Porta del Foro al voto

Sabato 17 e domenica 18 marzo si conclude la fase di rinnovo degli organi sociali nei quartieri della giostra del saracino. È la volta del popolo dei Bastioni e di quello di San Lorentino mentre Porta Crucifera e Porta Sant’Andrea hanno già espletato la pratica elezioni a Santo Spirito e Porta del Foro si arriva al voto con due stati d’animo completamente diversi.

A Porta Santo Spirito non ci sono novità in vista e d’altronde non poteva essere diversamente dopo un triennio che lo ha visto dominare in piazza. Scontatissime le conferme di Gori e Geppetti per ricoprire il ruolo di rettore e capitano di quartiere. Una lista di candidati con il consiglio direttivo uscente che si ripresenta in blocco. Si vota sabato 17 e domenica 18 marzo. Gli orari di apertura del seggio sono: sabato 10 – 12,30 e 16 – 20 mentre la domenica 10 – 13 e 15 – 19.

Elenco dei candidati per il Consiglio Direttivo:

Barberini Fabio, Bartolini Jacopo, Carnesciali Alberto, Ciardi Francesco, Cucciniello Roberto, Fratini Gabriele, Geppetti Marco, Gori Ezio, Magi Giacomo, Mattesini Andrea, Menchetti Marco, Meoni Riccardo, Moretti Fortunato, Narducci Gabriele, Salvadori Marco, Turchi Roberto, Zampoli Simone.

Elenco dei candidati per il collegio dei Probiviri:

Berbeglia Luca, Berbeglia Stefano (autocandidato), Cittadini Fabio, Del Dottore Marco, Fulgenzi Giancarlo, Sini Alessandro, Viti Carla.

Elenco dei candidati per il Collegio dei Sindaci dei Revisori dei Conti:

Brocchi Filippo, Droandi Orazio, Neri Fabio, Palazzo Simon Pietro, Rossi David, Vichi Alessandro.

Possono partecipare al voto tutti i soci purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, siano iscritti nel libro dei soci da almeno sei mesi dalla data di svolgimento delle elezioni e siano in regola con il pagamento della quota associativa (art. 18 dello statuto). A tutti gli elettori per votare verrà richiesto dalla commissione degli scrutatori il documento di riconoscimento. Non occorre esibire la tessera del quartiere.

Rinnovamento totale invece a Porta del Foro. Non sarà della partita il rettore uscente Fracassi mentre il capitano uscente Tamarindi è nella lista dei candidati.

A San Lorentino si respira aria di cambiamento e la lunga astinenza dalla vittoria lo richiede con forza. Rinnovamento annunciato con Roberto Felici pronto ad entrare in consiglio per andare a ricoprire il ruolo di rettore che per moltissimi anni è stato di suo padre Giancarlo.

Un progetto già annunciato ai soci della Chimera che vuol riportare Porta del Foro non solo alla conquista della lancia d’oro che manca dal 2 settembre 2007 ma pronto a sfide importanti come la realizzazione di un nuovo museo e delle scuderie di proprietà giallo cremisi.

Le elezioni per il rinnovo degli organi sociali si terranno sabato 17 marzo, dalle ore 14,30 alle 20,00, e domenica 18 marzo, dalle ore 8,30 alle 13,00.

Lista dei candidati al Consiglio Direttivo: Angioli Alessandro, Astrologhi Luca detto Chino, Beoni Michele, Bianco Barbara, Borgogni Andrea, Cacioli Marco, Cantaloni Gianni, Casini Lorenzo detto Pantera, Dragoni Alessandro, Felici Roberto, Grassi Carlotta, Giusti Diego, Innocenti Jacopo, Martini Riccardo, Massai Giacomo, Orlandi Antonio, Nocentini Dante, Parigi Paolo, Pelliccia Enrico, Rentini Massimo, Severi Daniele, Tamarindi Dario, Tinti Mirko, Veneri Matteo, Vitellozzi Mirko.

Lista dei candidati per il Collegio dei Probiviri: Berbeglia Simonetta, Carboni Gabriele, Castigli Gianluca, Tenti Luca.

Lista dei candidati al Collegio dei Sindaci Revisori dei conti: Bartaletti Paolo detto Tattola, Checcacci Adriano detto Nano, Fei Alessandro, Grasso Roberto detto Spino, Rentini Jessica, Rondinini Marco.

Possono votare i soci in regola, ovvero tutti coloro in possesso della tessera 2017 che abbiano però compiuto i 16 anni di età.