Saldi: Federmoda Ascom Padova, falsati dai colossi del web che non pagano tasse (2)

(AdnKronos) – Circa gli “sconti da messaggistica” Capitanio è pragmatico. “Per certi versi – aggiunge – pur essendo utilizzati in maniera massiccia, rischiano di essere il male minore nel senso che stiamo assistendo a forme pubblicitarie sempre più esplicite nei giorni antecedenti i saldi nonostante la legge lo vieti espressamente. D’altra parte il messaggio che in questi anni è passato è che il commercio è totalmente liberalizzato: si può tenere aperto sempre e comunque, le festività non esistono e via di questo passo. Perché mai i saldi, sostengono i fautori della deregulation più completa, dovrebbero sfuggire a questa logica?”

Sia come sia, da sabato il rito, per 15 milioni di famiglie italiane, si ripeterà. “Stimiamo che i valori – conclude il presidente di Federmoda Confcommercio Ascom Padova – siano in linea con quelli dell’anno scorso che si aggiravano, mediamente, intorno ai 250 euro per famiglia padovana magari con un piccolo incremento favorito dalla liquidità che è stata immessa sul mercato grazie alla cosiddetta “quattordicesima” che ha interessato i pensionati. Ed i nonni, si sa, se possono sono generosi nei confronti dei nipoti”.