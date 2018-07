Milano: ruba trolley da un treno fermo a Rogoredo, arrestata

Milano, 4 lug. (AdnKronos) – Una donna di 43 anni è stata arrestata ieri da agenti della Polfer di Milano-Lambrate per il furto di un trolley avvenuto a bordo di un treno nella stazione ferroviaria di Milano-Rogoredo. La donna è salita a bordo del convoglio, fermo per consentire le operazioni di trasbordo dei passeggeri; ha afferrato la valigia che era sistemata all’interno di un vagone ed è scappata.

Un viaggiatore, che aveva notato la donna salire a bordo priva di bagagli e scendere subito dopo con la valigia, ha allertato la pattuglia. E gli agenti sono riusciti ad individuarla mentre, su una delle banchine, era intenta ad esaminare il contenuto della valigia, dalla quale aveva già asportato un paio di scarpe.

La donna, con numerosi precedenti penali per reati specifici, è stata bloccata e denunciata. La vittima si è accorta del furto soltanto al suo arrivo a Stazione Centrale. Recatasi negli uffici della Polfer per sporgere denuncia, ha appreso del ritrovamento del bagaglio, che le è stato restituito completo dell’intero contenuto.