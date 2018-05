Salute: prevenzione e sport, torna a Roma ‘Tennis & Friends 2018’

Roma, 15 mag. (AdnKronos Salute) – Torna a Roma sui campi degli Internazionali Bnl d’Italia ‘Tennis&Friends Master Special Edition’, l’evento che unisce salute, sport, solidarietà e spettacolo, realizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, Coni e Federazione Italiana Tennis. L’appuntamento è per sabato 19 maggio al Foro Italico, dove il pubblico presente, a partire dalle 10, potrà sottoporsi a check-up gratuiti per il controllo per la prevenzione della malattie cardiologiche, dell’ipertensione, e riceverà indicazioni per una sana e corretta alimentazione. Il progetto gode del patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del ministero della Salute, della Regione Lazio, del Comune di Roma, della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare, dell’Arma dei Carabinieri, di Coni e Fit.

I cittadini verranno accolti da un’équipe di medici specialisti del Policlinico Gemelli, coordinati da Antonio Rebuzzi (direttore della Uoc cardiologia intensiva), Marco Mettimano (responsabile del Centro di ipertensione arteriosa), Giacinto Miggiano (direttore dell’Uoc di Dietetica; direttore Centro nutrizione umana della facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica) e Giorgio Meneschincheri, direttore delle relazione esterne, specialista in Medicina preventiva e ideatore della manifestazione.

Gli specialisti saranno a disposizione in un’area di prevenzione appositamente allestita per l’intera giornata, mentre nei campi 7 e 8 del Foro Italico, a partire dalle 11, si svolgerà il torneo ‘Tennis Celebrities’ dove si sfideranno numerosi personaggi dello spettacolo e dello sport: Rosario Fiorello, Paolo Bonolis, Luca Barbarossa, Max Gazzè, Dolcenera, Max Giusti, Lillo, Edoardo Leo, Massimiliano Ossini, Jimmy Ghione, Sebastiano Somma, Andrea Perroni, Massimo Wertmuller, Roberto Ciufoli, Anna Pettinelli, Ninni Bruschetta, Stefano Meloccaro, Marzia Roncacci, Angelo Mangiante, Fabiana Balestra, Laura Freddi, Flaminia Bolzan, Filippo Volandri, Diego Nargiso, Sandrine Testud, Vincent Candela, Amaurys Perez, Stefano Fiore, Dario Marcolin, Mara Santangelo, Carolina Morace e tanti altri.

A testimoniare l’importanza della prevenzione saranno presenti anche: Al Bano Carrisi, Nicola Piovani, Claudia Gerini, Massimiliano Rosalino, Gianluigi Pardo, Adriana Volpe, Matilde Brandi, Janet De Nardis, Alda D’Eusanio, Antonio Giuliani, Franco Di Mare, Eva Grimaldi, Bianca Guaccero, Nicola Maccanico, Veronica Maya, Neri Parenti, Paola Perego, Giovanni Vernia, Adriana Volpe, Dario Bandiera, Savino Zaba, Myriam Fecchi.

Interverranno anche diversi medagliati olimpici tra cui Romano Battisti (argento a Rio 2016, canottaggio), Stefano Maniscalco (pluricampione del mondo di Karate), Carlo Molfetto (medaglia d’oro a Londra nel Taekwondo), Noemi Batki (tuffatrice) e Flavia Tartaglini (windsurfer) oltre a Sandro Campagna (Ct della Nazionale di pallanuoto).

La manifestazione – ricordano gli organizzatori – arriva dopo il successo nelle passate edizioni, come quella di ottobre a Roma con oltre 16.000 controlli e 50.000 accessi, e quella a Napoli del 5 e 6 maggio scorso dove al Tennis Club si è svolta la prima tappa del tour nazionale 2018 con oltre 4.500 controlli effettuati e più di 15.000 presenze. Con i numeri di Napoli, in poco più di sette anni, il progetto ‘Tennis & Friends salute e sport…sport è salute’ ha effettuato in assoluto 44.370 check up.