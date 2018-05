Fisco: Consulenti lavoro, serve proroga per rottamazione-bis

Roma, 15 mag. (Labitalia) – Una proroga per la rottamazione-bis delle cartelle. E’ quanto chiede il Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro in una nota. “Numerose le segnalazioni -si legge nella nota- pervenute in questi giorni al Consiglio nazionale dell’ordine da parte di consulenti del lavoro per i problemi riscontrati sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate-riscossione. Complice l’approssimarsi della scadenza della rottamazione dei ruoli, infatti, sono stati tantissimi i consulenti del lavoro che impegnati nell’invio delle istanze telematiche di adesione hanno segnalato un ko dei servizi”.

“Il malfunzionamento del sito, a meno di ventiquattrore dalla chiusura del termine -continua la nota- per aderire alla seconda sanatoria delle cartelle esattoriali, oltre ad allungare i tempi di lavoro ai professionisti, non consente loro l’invio delle domande online”.

“Con il passare delle ore -conclude la nota dei professionisti- i problemi non sembrano risolversi e per questo motivo, a fronte delle numerose difficoltà riscontrate, il Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro reputa necessaria e improcrastinabile una proroga della scadenza, originariamente fissata al 15 maggio 2018, per saldare in modo agevolato i propri debiti tributari con l’Agenzia delle Entrate. Da qui la richiesta -conclude la nota dei consulenti del lavoro- del Cno al governo in carica per gli affari correnti, di permettere l’integrazione delle istanze di rottamazione anche successivamente alla data fissata per la scadenza per colmare, almeno in parte, i disagi causati a contribuenti e professionisti intermediari”.